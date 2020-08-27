Глазьев предупредил о масштабной девальвации рубля в России

Экономист Сергей Глазьев, экс-советник президента России, предупредил о масштабной девальвации в стране.

По его словам, рубль ослаб по отношению к доллару и евро из-за политики «плавающего курса», к которой прибег Центробанк РФ.

Несколько последних дней, напомним, на торгах Московской биржи курс американской валюты доходил до 76 рублей, а единой европейской валюты (евро) - до 89,62 рублей. Такое наблюдалось впервые с февраля 2016 года.

«Россия опять, как и в 2009 году, как и в 2015-2016-ом, лидирует среди всех нефтедобывающих стран по масштабу девальвации валюты. Главная причина здесь заключается в проводимой ЦБ политике свободного плавания курса рубля» — считает Глазьев.

Норвегия и Бразилия, по его словам, не практикуют политику «плавающего курса», поэтому и не попали с число стран, выбившихся по глубине девальвации в лидеры из-за падения цен на «черное золото».

При этом Глазьев подчеркнул, что подешевевшая нефть на страны, где обменный курс контролируется, такого сильного влияния не оказала, пишет «Царьград». Денежные единицы стран чувствуют себя более устойчиво.

Обратный подход России, по его мнению, приведет к тому, что избежать серьезной девальвации национальной валюты России не удастся. Она неизбежна при любом резком изменении стоимости доллара, на который приходится большая часть международных расчетов.