В России пенсии хотят индексировать по-новому

Сегодня, 11:51

Анна Лисова

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В России пенсии хотят индексировать по-новому
Николай Межевич

Пенсионеры в России нуждаются в дополнительных мерах поддержки, и чтобы улучшить их благосостояние, следует проводить индексацию пенсий два раза.

Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич уверен, что нынешний механизм индексации пенсий является недостаточным, передает Konkurent.ru. Он считает необходимым проводить индексацию не реже одного раза в шесть месяцев. Также, по его мнению, следует проводить индексацию не на определенную сумму, а на процент, который превышает уровень инфляции.

Межевич отмечает, что работающие пенсионеры также нуждаются в индексации выплат.

«То есть, если пенсия составляет 20 тысяч, а инфляция, по данным Центробанка, 5%, значит, нужно индексировать дважды в год на 2,6%, хотя бы с небольшим опережением инфляции», – заявил Межевич.

В августе уже традиционно в России пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Им повысят пенсии в соответствии с количеством заработанных пенсионных баллов. При этом повышение не может быть выше трех баллов, размер которых фиксирован.

Межевич считает, что на данный момент работа Пенсионного фонда России не является достаточно прозрачной. По его словам, сейчас легче узнать информацию о работе Минобороны, а не ПФР. И это, отмечает эксперт, совершенно нелогично.

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