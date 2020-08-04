Инвестиционный стратег Юнг-Ю Ма спрогнозировал двойной рост цен на золото

В ближайшие три года цена золота может вырасти вдвое - до $4 тысяч за унцию. Такой прогноз сделал главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма, передает CNBC.

Цена золота непременно пойдет в рост, в этом году ее способны сдержать только два фактора - появление вакцины от коронавируса, а также результаты выборов в США, что запланированы на ноябрь текущего года.

Золото очень чувствительно к политическим событиям. Эксперт допускает вариант развития событий по сценарию 2016 года.

Тогда после того, как Дональд Трамп одержал победу, инвесторы были вынуждены обратиться к активам-убежищам, вследствие чего золото резко взлетело в цене на 5 процентов.

На текущий момент цена унции драгметалла - порядка двух тысяч долларов. Стоимость золота стала рекордной с 2011 года.

Юнг-Ю Ма объясняет, что во время эпидемии коронавируса многие инвесторы начали вкладываться в так называемые "безопасные активы", поэтому золото и прибавило в цене.

По данным сотрудников исследовательской компании Third Bridge Group, после ноябрьских американских выборов цены на золото могут снизиться даже ниже отметки 1600 долларов.