НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году

До конца 2020 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выплатят российским пенсионерам, а также их наследникам свыше 20 млрд рублей.

Выплачиваться деньги будут тем гражданам, которые имеют право на пожизненные или срочные пенсии, в том числе наследников умерших пожилых россиян, передает издание «Коммерсантъ ». В текущем году выплаты клиентам НПФ выросли в 3,5 раза. Среднегодовой рост, подсчитали эксперты, составил около 27%.

Основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов рассказал, что сейчас в России поступления от НПФ состоят из нескольких частей: единовременной, накопительной и срочной. Рост платежей, а также значительное вознаграждение, взимаемое НПФ за управление, приведут к стагнации общего объема пенсионных накоплений в ближайшие два года, заявляет эксперт.

Отметим, по итогам 2019 года НПФ совершили выплаты на сумму в 13,4 млрд рублей. Из этой суммы около 4,3 млрд рублей (23% от общего объема выплат) получили наследники. Как объяснили специалисты, на получение накопительной части пенсии наследники умерших имеют право в случае, если у умершего остались сбережения в НПФ.