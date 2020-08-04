НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году

Сегодня, 08:48

Анна Лисова

0

Image 16+
НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году
Пенсионный фонд России

До конца 2020 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выплатят российским пенсионерам, а также их наследникам свыше 20 млрд рублей.

Выплачиваться деньги будут тем гражданам, которые имеют право на пожизненные или срочные пенсии, в том числе наследников умерших пожилых россиян, передает издание «Коммерсантъ». В текущем году выплаты клиентам НПФ выросли в 3,5 раза. Среднегодовой рост, подсчитали эксперты, составил около 27%.

Основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов рассказал, что сейчас в России поступления от НПФ состоят из нескольких частей: единовременной, накопительной и срочной. Рост платежей, а также значительное вознаграждение, взимаемое НПФ за управление, приведут к стагнации общего объема пенсионных накоплений в ближайшие два года, заявляет эксперт.

Отметим, по итогам 2019 года НПФ совершили выплаты на сумму в 13,4 млрд рублей. Из этой суммы около 4,3 млрд рублей (23% от общего объема выплат) получили наследники. Как объяснили специалисты, на получение накопительной части пенсии наследники умерших имеют право в случае, если у умершего остались сбережения в НПФ.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Миллионы людей в мире отказались от говядины

4-08-2020, 11:03

Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

3-08-2020, 14:03

Россиян с детьми в следующем году ждет новое пособие в 11 тыс. рублей

2-08-2020, 22:55

В России предложили индексировать пенсии 2 раза в год

2-08-2020, 13:20

Эксперты рассказали россиянам, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля

1-08-2020, 16:20

В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе 2020 года

1-08-2020, 12:02

«Девальвация преждевременна»: эксперты дали прогноз по курсу рубля на август

1-08-2020, 10:19

Экономист Михаил Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

1-08-2020, 07:57

В России ремонт автомобилей может подорожать в 10 раз

31-07-2020, 11:51

Золото вскоре может стать новой резервной валютой вместо доллара

30-07-2020, 10:32

Экономист Делягин предупредил о скором обвале доллара до 50 рублей

28-07-2020, 21:37

Российские пенсионеры получат новую выплату до 24 тысяч рублей

28-07-2020, 14:41

Миллиардеры нашли альтернативу американскому доллару

27-07-2020, 20:34

Росстат: Треть российской экономики отработала в убыток

27-07-2020, 13:11

На карты россиян до 31 августа «упадет» новое пособие до 6 тыс. рублей

27-07-2020, 11:07

Выплаты для работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года увеличатся

25-07-2020, 21:19

В Пенсионном фонде рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

25-07-2020, 09:26

СМИ рассказали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

24-07-2020, 15:19

23% россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

24-07-2020, 12:12

В указе президента Путина увидели предпосылки к «заморозке» пенсий россиян

23-07-2020, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров