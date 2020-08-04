Арест гонконгского медиамагната Джимми Лая стимулировал рост доллара

Вчера, 22:07

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Арест гонконгского медиамагната Джимми Лая стимулировал рост доллара
Рост курса доллара

После ареста Джимми Лая покупать доллар стали чаще. Теперь курс снова растет.

Доллар снова пошел в рост, в том числе по отношению к евро и швейцарскому франку. Инвесторы же сосредоточились на налогово-бюджетных стимулах в США и напряженным отношениям Китая и США перед ключевыми торговыми переговорами, которые состоятся 15 августа. Высокопоставленные чиновники США и Китая в режиме телеконференции рассмотрят выполнение своего торгового соглашения по Фазе 1. Вполне возможно, будут звучат взаимные претензии сторон.

После неудачных переговоров в Вашингтоне насчет следующего шага фискального стимулирования, Дональд Трамп 8 августа подписал указы по частичным повышенным выплатам по безработице для миллионов безработных американцев. Финансовый аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен прокомментировала это так:

«Небольшой стимул лучше, чем его отсутствие. По крайней мере, так думает рынок, поэтому доллар США умеренно подрос».

Позиция американской валюты стала крепче на фоне усиления напряженности между Китаем и США после наложения последней санкций на ряд чиновников из высшего эшелона власти Китая и Гонконга. В понедельник арестовали известного активиста-демократа, гонконгского медиа-магната Джимми Лайа. А накануне на Тайване побывал министр здравоохранения США Алекс Азар. Против этой поездки выступил Китай, утверждая, что остров принадлежит ему.

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