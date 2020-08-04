Какие профессии в России пользуются популярностью

Сегодня, 12:35

Сергей Нилов

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Какие профессии в России пользуются популярностью

В ближайшие 6-10 лет каждая шестая компания находится в ожидании появления новых профессий. Это стало известно от директора по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирины Волошиной. В связи с появлением новых инновационных технологий, с развитием сферы услуг, повсеместным использованием цифровых технологий должны появляться специалисты, владеющие новыми профессиональными навыками.

Производство и транспорт нуждается в специалистах по промышленной робототехнике.

Железнодорожный транспорт пополнился специалистами, которые имеют специальность оператор системы роботизированого управления терминально-складского комплекса и оператор дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом. Также Волошиной была отмечена перспективность второй профессии. Специальность оператор 3D-моделирования считается одной из самых востребованных на сегодняшний день.

Экспертом было замечено, что новые профессии появятся в различных отраслях, таких как нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.

Ранее стала известна информация о планах выпускников школ, выпущенных в этом году. Высшее образование планируют получать более 80 % учащихся. 17% из которых остановились на изучении естественных наук (химия, физика, биология), такое же количество выбрало экономику и менеджмент. Учебу инженерному делу и техническим наукам предпочитают 16%. Желают стать педагогами и специалистами в области образования  15%.

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