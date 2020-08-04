Экономист объяснил связь между победой Байдена на выборах в США и курсом рубля

Курс рубля зависит от ряда факторов, в том числе и геополитических. Речь идет прежде всего о результатах президентских выборов в США. По мнению аналитика Михаила Когана, политика США влияет не только на рубль, но и на мировой рынок ценных бумаг. На сегодняшний день одним из главных драйверов развития финансового сектора является конфронтация США и Китая. Победа Джо, Байдена, который может лишить бизнес преференций, окажется значительное влияние на экономику. Также весьма вероятно, что Байден будет лоббировать ужесточение американской санкционной политики, считает Коган. Такие тенденции могут стать еще одной причиной ослабления курса российской валюты.

Михаил Коган также сказал, что поддержать рубль сможет изменение на рынке госдолга, пишет Экономика сегодня.

Минфин России увеличил объемы премий по размещаемым ОФЗ, что вернуло часть покупателей ценных бумаг. Благодаря понижению ключевой ставки на 0,25%, ведомство в будущем продолжит мягкую денежно-кредитную политику. Дальнейшее улучшение на рынке энергоносителей и интерес нерезидентов к покупке российских ценных бумаг помогут сохранить курс рубля на нынешних отметках.