Экономист объяснил связь между победой Байдена на выборах в США и курсом рубля

Сегодня, 11:50

Александр Зуев

0

Image 16+
Экономист объяснил связь между победой Байдена на выборах в США и курсом рубля

Курс рубля зависит от ряда факторов, в том числе и геополитических. Речь идет прежде всего о результатах президентских выборов в США. По мнению аналитика Михаила Когана, политика США влияет не только на рубль, но и на мировой рынок ценных бумаг. На сегодняшний день одним из главных драйверов развития финансового сектора является конфронтация США и Китая. Победа Джо, Байдена, который  может лишить бизнес  преференций, окажется значительное влияние на экономику. Также весьма вероятно, что Байден будет лоббировать ужесточение американской санкционной политики, считает Коган. Такие тенденции могут стать еще одной причиной ослабления курса российской валюты.

Михаил Коган также сказал, что поддержать рубль сможет изменение на рынке госдолга, пишет Экономика сегодня. 

Минфин России увеличил объемы премий по размещаемым ОФЗ, что вернуло часть покупателей ценных бумаг. Благодаря понижению ключевой ставки на 0,25%, ведомство в будущем продолжит мягкую денежно-кредитную политику. Дальнейшее улучшение на рынке энергоносителей и интерес нерезидентов к покупке российских ценных бумаг помогут сохранить курс рубля на нынешних отметках. 


Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Миллионы людей в мире отказались от говядины

4-08-2020, 11:03

Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

3-08-2020, 14:03

Россиян с детьми в следующем году ждет новое пособие в 11 тыс. рублей

2-08-2020, 22:55

В России предложили индексировать пенсии 2 раза в год

2-08-2020, 13:20

Эксперты рассказали россиянам, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля

1-08-2020, 16:20

В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе 2020 года

1-08-2020, 12:02

«Девальвация преждевременна»: эксперты дали прогноз по курсу рубля на август

1-08-2020, 10:19

Экономист Михаил Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

1-08-2020, 07:57

В России ремонт автомобилей может подорожать в 10 раз

31-07-2020, 11:51

Золото вскоре может стать новой резервной валютой вместо доллара

30-07-2020, 10:32

Экономист Делягин предупредил о скором обвале доллара до 50 рублей

28-07-2020, 21:37

Российские пенсионеры получат новую выплату до 24 тысяч рублей

28-07-2020, 14:41

Миллиардеры нашли альтернативу американскому доллару

27-07-2020, 20:34

Росстат: Треть российской экономики отработала в убыток

27-07-2020, 13:11

На карты россиян до 31 августа «упадет» новое пособие до 6 тыс. рублей

27-07-2020, 11:07

Выплаты для работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года увеличатся

25-07-2020, 21:19

В Пенсионном фонде рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

25-07-2020, 09:26

СМИ рассказали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

24-07-2020, 15:19

23% россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

24-07-2020, 12:12

В указе президента Путина увидели предпосылки к «заморозке» пенсий россиян

23-07-2020, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров