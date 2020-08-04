В России пенсии вырастут только через 15 лет после увеличения зарплат

Сегодня, 11:41

Анна Лисова

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В России пенсии вырастут только через 15 лет после увеличения зарплат

Только через 15 лет в России вырастут пенсии при условии, что будут подниматься уже сейчас зарплаты. 

Об этом рассказал РИА Новости проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает РИА Новости.

По словам эксперта, возможен также другой вариант повышения реальных доходов пенсионеров. Речь идет об увеличении предоставляемых гражданам бесплатных услуг, таких как бесплатное жилье, либо существенные льготы на его покупку, бесплатное образование, снижение стоимости коммунальных услуг, рассказал.

В России, напоминает Сафонов, было решено не только повысить пенсионный возраст, но и было также принято решение о введении ускоренной индексаций пенсий. В среднем их размер повышается на тысячу рублей в год.

Многие граждане еще не достигшие пенсионного возраста, говорят о том, что их не устраивает нынешний уровень пенсий. И это понятно, ведь сейчас реальные доходы пенсионеров зачастую едва превышают пенсионный минимум. С такими доходами чувствовать себя уверено в финансовом обеспечении невозможно. 

Сафонов уверен, что до момента, пока в стране будут сохраняться низкий уровень доходов работающих граждан, надеяться на приличную пенсию в старости бессмысленно. И даже после того как зарплаты вырастут, на существенное увеличение пенсий можно будет рассчитывать минимум через 15 лет, поскольку пенсионный стаж формируется на протяжении 30 лет.

Сафонов добавил, что если государство пойдет другим путем и попытается повысить доходы пенсионеров через увеличение объема бесплатных госуслуг, то результат будет примерно таким же. Но чтобы реализовать такую программу полноценно, придется существенно расширить пакет бесплатных услуг для населения, что тоже будет серьезной нагрузкой для бюджета. 

 

 

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