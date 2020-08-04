Аудитор Счетной палаты предложил «больные» банки лечить по-новому

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предлагает «лечить» «больные» банки, санированные Центробанком, по-новому. Он считает, что после санации те кредитные организации, которые не получается продать на рынке, следует передавать в собственность правительства, сообщает РБК.

«Регулятору необходимо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Когда предоставляется возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком», — поведал Саватюгин.

Аудитор считает, что вести разговоры о цене сделки в таких случаях нецелесообразно, потому что в конечном итоге владелец активов не меняется. Согласно действующему законодательству, у ЦБ государственная собственность.

Саватюгин, впрочем, отметил, что это его личное мнение, а не позиция Счетной палаты.

С его слов, СП в ближайшее время намерена провести ревизию Фонда консолидации банковского сектора. Банк «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк уже через него, к слову, прошли.

В планы Счетной палаты входит также проверка финансово-хозяйственной деятельности Агентства по страхованию вкладов.