Аудитор Счетной палаты предложил «больные» банки лечить по-новому

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предлагает «лечить» «больные» банки, санированные Центробанком, по-новому. Он считает, что после санации те кредитные организации, которые не получается продать на рынке, следует передавать в собственность правительства, сообщает РБК.
Аудитор считает, что вести разговоры о цене сделки в таких случаях нецелесообразно, потому что в конечном итоге владелец активов не меняется. Согласно действующему законодательству, у ЦБ государственная собственность.
Саватюгин, впрочем, отметил, что это его личное мнение, а не позиция Счетной палаты.
С его слов, СП в ближайшее время намерена провести ревизию Фонда консолидации банковского сектора. Банк «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк уже через него, к слову, прошли.
В планы Счетной палаты входит также проверка финансово-хозяйственной деятельности Агентства по страхованию вкладов.
Комментировать