Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Сегодня, 08:53

Анна Лисова

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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ
Доктор экономических наук Руслан Гринберг

Хранить деньги в рублевых вкладах сейчас невыгодно, считает бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг.

URA.RU он сообщил о том, что на данный момент существует высокая вероятность обесценивания рубля по отношению к доллару и евро. Эта проблема намного острее возможной инфляции. Поэтому эксперт советует все же разбить свои накопления на несколько частей.

Гринберг отметил, что сейчас банкирам не стоит опасаться того, что россияне начнут массово отказываться от рублевых вкладов из-за того, что инфляция будет выше ставок по депозитам. Он видит более серьезную проблему по вкладам в рублях.

«Не думаю, что это будет серьезным триггером. В девяностые годы инфляция была и 300% и 400%, а сейчас ситуация все-таки другая. Если инфляция и превысит ставку, то немного. Это вызовет сложности, но точно не массовый отказ от вкладов», — рассказал Гринберг.

Поэтому он советует не хранить все накопления в рублях. По его мнению, на данный момент риск девальвации рубля выше, чем угроза инфляции. Эксперт отмечает, что уже прозвучали прогнозы о возможном падении рубля. В частности, поговаривают о том, что доллар подорожает до 90 рублей.

Но достойной альтернативы банковским вкладам Гринберг не видит. Он отмечает, что объективные риски сейчас существуют везде. Даже вложиться в недвижимость сейчас не настолько выгодно, как это было даже в прошлом году. Но и хранить деньги в «стеклянных банках» также не стоит, поскольку от этого точно не будет никакой выгоды.

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