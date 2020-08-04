С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие получат от государства россияне

Сегодня, 12:55

Анна Лисова

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С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие получат от государства россияне
Пособие на детей

Правительство решило профинансировать денежное пособие на детей для нуждающихся семей, сообщает PRIMPRESS. Это денежное пособие смогут получить на детей малообеспеченные семьи, и выплачиваться оно будет во второй половине августа.

На осуществление данной выплаты правительство выделяет министерству труда и социальной защиты 18,4 миллиарда рублей из резервного фонда. Выплаты будут перечислены семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Ранее региональные власти заявили, что им не хватает финансирования на поддержку нуждающихся семей. Поэтому было решено выделить средства на эти цели из резервного фонда. В правительстве сообщили, что уже после 17 числа помощь получит как минимум 718 тысяч детей по всей России.

Важно отметить, что размер данного пособия зависит от размера прожиточного минимума на ребенка в регионе. Поскольку в Москве он установлен на уровне 15 225 рублей, то есть московские семьи могут получить по 7600 рублей. На Камчатке же, к примеру, пособие будет составлять 50% от 21 101 руб. В среднем же по России размер прожиточного минимума на ребенка составляет 11 тыс. рублей.

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