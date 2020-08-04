На каждого по 6,5 тыс. рублей: для подачи оформления новой выплаты осталось 10 дней

Вчера, 23:17

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На каждого по 6,5 тыс. рублей: для подачи оформления новой выплаты осталось 10 дней

Чтобы получить новый вид выплат, нужно успеть за оставшиеся до конца срока 10 дней оформить необходимые документы, пишет издание Конкурент.Ру.

Новая денежная помощь в размере 6 с половиной тысяч рублей нацелена на поддержание некоторых категорий россиян в это непростое время коронавирусной пандемии. До окончания объявленного срока остается всего 10 дней. За это время индивидуальные предприниматели и компании, чья деятельность непосредственно связана с тесным контактом с клиентами, должны успеть подать необходимые бумаги.

Это адресные денежные выплаты и они выдаются на определенные цели. Например, для индивидуальных предпринимателей насчитали по 15 тысяч рублей на приобретение дезинфекторов и средств индивидуальной защиты своим сотрудникам. Кроме того, компаниям положено по 6, 5 тысяч рублей на каждого сотрудника - опять же на текущие расходы по профилактике и дезинфекции.

Копании и ИП, не успевшие оформить новую субсидию до 15 августа, получить эти средства уже не смогут.




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