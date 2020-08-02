Россиян с детьми в следующем году ждет новое пособие в 11 тыс. рублей

В России предложили со следующего года семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет ежемесячно выплачивать пособие на уровне одного прожиточного минимума. Проект закона, который это регламентирует, уже нашел одобрение в нижней палате российского парламента, рассказала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

«Планируется выплачивать деньги семьям, где доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов. Такие семьи получат пособие в размере до одного прожиточного минимума», — сообщила Бессараб.

Размер пособия будет установлен для каждого региона индивидуально, в среднем эта сумма будет равна 11 тысячам рублей.

Заметим, что на текущий момент размер пособия для таких нуждающихся семей на порядок меньше и составляет лишь 0,5 прожиточного минимума - это около 5,5 тысяч рублей.

«На следующий год, скорее всего, будет принято такое решение: полный прожиточный минимум будет выплачиваться семьям с детьми от трех до семи лет. Это уже запланированная мера», - приводит слова депутата Бессараб ФАН.

По предварительным подсчетам, на новые пособия смогут рассчитывать 718 тысяч семей.