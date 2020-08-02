В России предложили индексировать пенсии 2 раза в год

2-08-2020, 13:20

Ольга Громова

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В России предложили индексировать пенсии 2 раза в год

С учетом высокого уровня инфляционных процессов пенсии в России необходимо индексировать не раз в год, а минимум раз в полугодие. Об этом в беседе с корреспондентами Ura.ru заявил профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич.

Он твердо убежден в том, что подход к индексации пенсий россиянам в стране срочно необходимо менять, так как действующий порядок уже давно себя изжил и перестал быть эффективным.

Мажевич считает, что целесообразнее повышать размер выплат не на конкретную сумму, а на превышающий уровень инфляции процент.

Профессор привел пример. Так, если инфляцию в стране, по прогнозам, ожидают на уровне 5 процентов, то надо индексировать пенсии - раз в полугодие на 2,6 процента. Таким образом, величина выплат будет расти с опережением.

«Наша пенсионная политика - это вредительство, которое несет угрозу безопасности всей страны. Мы находимся в неблагополучной позиции. У ПФР должна быть прозрачность, а сегодня мы о деятельности Министерства обороны знаем больше, чем о работе этого ведомства. Так не должно быть», - заявил профессор.

Напомним, с первого августа в России пересчитали пенсии работающим пенсионерам. За счет страховых взносов, уплаченных за год, их выплаты выросли максимум на три пенсионных балла - немногим менее 300 рублей.

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