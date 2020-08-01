В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе 2020 года

1-08-2020, 12:02

Анна Лисова

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В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе 2020 года

С 1 августа в России выплаты по 10 тыс. рублей смогут получить некоторые россияне. И  в Пенсионном фонде России объяснили, кто именно может претендовать на эту помощь. 

Как известно, в России в июне и июле выплачивалось по 10 тыс. рублей на детей. Теперь же детские выплаты смогут получить те, кто в июне и июле не успел по каким-либо причинам их оформить. То есть те, кто уже получил помощь на детей и в июне, и в июле, эту выплату снова в августе не получат. 

Сумма выплат, как объяснили в ПФР, зависит от возраста ребенка. По 10 тыс. рублей выплачивалось в июне и июле на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В июле также эту выплату государство ввело и на детей с рождения до трех лет. В июне детям до трех лет выплачивали по 5 тыс. рублей. 

Составить заявку на выплаты в Пенсионный фонд РФ на помощь детям, введенную из-за пандемии коронавируса, можно будет до 1 октября. 

 

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