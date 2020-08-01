«Девальвация преждевременна»: эксперты дали прогноз по курсу рубля на август

1-08-2020, 10:19

Анна Лисова

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«Девальвация преждевременна»: эксперты дали прогноз по курсу рубля на август
«Черный августа» для рубля спрогнозировали некоторые аналитики финансового рынка, заявив, что последний месяц лета может закончиться девальвацией российской валюты. Насколько этот прогноз реальный, для АБН прокомментировали эксперты. 
Конец последней недели июля сопровождался снижением рубля к доллару и евро. 31 июля евро рос уже девятую торговую сессию подряд, прибавив за июль к рублю 8%. Доллар также за июль подорожал к рублю на 2,7%, хотя в целом этот месяц для американской валюты был плохим, поскольку шло ее снижение к другим валютам. 
Ситуация с долларом сейчас довольно шатка, ведь там зафиксировано рекордное снижение ВВП. По данным министерства торговли США, ВВП упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Тем не менее, рубль к доллару продолжил дешеветь. 
Комментируя эту ситуацию, экономист Никита Маслеников заметил, что считает наблюдаемый в пятницу курсовой скачек локальным.
«Связан он с несколькими взаимосвязанными обстоятельствами, в первую очередь с запоздалой реакцией на решение ФРС сохранить ключевую ставку», — заявил он.
По его прогнозу, в ближайшие несколько кварталов ФРС не будет переходить к жестким регулятивным мерам, при этом федеральный резерв будет продолжать вводить новые стимулирующие меры. Поэтому он считает, что в августе курс рубля будет оставаться волатильным. 
Август для рубля традиционно является проблемным месяцем, отмечают аналитики. «Черный август» 1998 года запомнился многим, и его повторения опасаются до сих пор. За 22 года с того момента именно в августе курс рубля к доллару снижался 17 раз. А в 2020 году ситуация обостряется еще и из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. 
«Динамика здесь, конечно, впечатляет. Но пугаться не стоит: валютный сектор просто подстраивается под смену ориентиров российского Минфина и Банка России и не более того. О сильном рубле пока говорить не приходится – нужно создать задел для восстановления, а крепкий рубль сюда точно не вписывается», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Примечательно, что еще в начале июля эксперты говорили о том, что рубль намного сильнее текущего справедливого курса. На тот момент доллар стоит 72 рубля, а в течении месяца он подорожал еще на рубль. 
По мнению инвестиционного менеджера «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, сейчас говорить о девальвации рубля преждевременно. Он считает, что те факторы, которые оказывают на рубль давление сейчас, в дальнейшей перспективе отступят и рубль отвоюет утраченные позиции. Эксперт прогнозирует коридор в 72-75 рублей за доллар до конца текущего года. 
 
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