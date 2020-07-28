Золото вскоре может стать новой резервной валютой вместо доллара

Сегодня, 10:32

Анна Лисова

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Золото вскоре может стать новой резервной валютой вместо доллара
Золото может стать новой резервной валютой

Goldman Sachs Group Inc. не исключает того, что вместо доллара вскоре мировой резервной валютой станет золото. Стратег Goldman Дэниел Шарп отмечает повышение спроса на золото и рост цены этого драгметалла. Учитывая то, что доллар сейчас под давлением внутренней ситуации в США, политической неопределенности этой страны, ожидания еще одной волны коронавирусной инфекции среди американцев, то его стабильность может серьезно пошатнуться, передает profinance.ru.

К тому же в текущем году Федеральная резервная система США уже увеличила баланс на 2,8 триллиона долларов, что тоже серьезно пошатнуло позиции доллара в качестве мировой резервной валюты.

«Золото является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешним, когда правительства обесценивают свои традиционные валюты и опускают реальные процентные ставки до рекордно низких уровней», - подчеркнул Шарп.

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют рост цен на золото до 2300 долларов за унцию в течение года. Ранее ожидалось повышение цены на золото до 2 тыс. долларов за унцию. Уже сейчас этот металл поднялся до 1930 долларов за индекс. Эксперты отмечают, что индекс Bloomberg Dollar Spot находится на пути к худшему месяцу за десятилетие в июле. Это может быть следствием прогнозов обесценивания доллара.

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