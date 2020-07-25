Российские пенсионеры получат новую выплату до 24 тысяч рублей

До 24 тыс рублей могут получить участники программы государственного софинансирования накопительной части пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России, передает портал «Экономика сегодня ».

Данную выплату получат те граждане, которые отчисляют на счет накопительной пенсии ежегодно от 2 до 12 тыс. рублей. Данная сумма удваивается и либо выдается единоразово, либо начисляется ежемесячно в виде прибавки. На сегодняшний день принимаются заявления на средства, которые были внесены в 2019 году.

Претендовать на эту выплату сейчас могут мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, но им должно исполниться 60 и 55 лет, соответственно.

Чтобы получить выплату, следует обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства или воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда. После этого сотрудники ПФР установят, на какой вид выплаты может претендовать пенсионер.