Росстат: Треть российской экономики отработала в убыток

Сегодня, 13:11

Ольга Громова

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Росстат: Треть российской экономики отработала в убыток

Кризис в отечественной экономике в 2020 году наглядно демонстрирует статистика, согласно которой в январе-мае треть отечественных компании (36 процентов) отработали себе в убыток. Данные со ссылкой на Росстат приводит газета «Ведомости». Суммарная прибыль компаний без учета кредитных организаций, предприятий малого бизнеса, страховщиков и госпредприятий снизилась на 51,6 процента - до 3,246 триллионов в национальной валюте. По результатам первых пяти месяцев текущего года суммарную прибыль в 5,873 триллионов смогли получить 34 300 организаций, а общий убыток в 2,627 триллиона — 19 300 компаний.

Сильнее всего финансовый кризис ударил по предприятиям, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Убыток в этой отрасли экономики вырос в 8,6 раза. На обрабатывающих производствах он увеличился в 2,7 раза, чуть больше в сфере оптовой и розничной торговли - в 2,8 раза. Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов пояснил, что прибыль нефтегазовых компаний просела по причине падения спроса на энергоносители и из-за разногласий в рамках договоренностей ОПЕК+.

Обрабатывающая промышленность сработала в убыток из-за введенных нерабочих дней и ограничений, связанных с коронавирусом и выходом работников на предприятия. Эксперт говорит, что на текущий момент ситуация в отечественной экономике усложнена тем, что из-за вероятности наступления второй ковид-волны уже осенью многие компании не могут планировать свою деятельность.

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