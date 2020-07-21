На карты россиян до 31 августа «упадет» новое пособие до 6 тыс. рублей

Сегодня, 11:07

Ольга Громова

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На карты россиян до 31 августа «упадет» новое пособие до 6 тыс. рублей
Новое пособие для семей с детьми

В августе в России будет выплачено еще пособие, призванное поддержать граждан в нелегкие кризисные времена, связанные с пандемией коронавируса. Россияне могут получить до 6 тысяч рублей - не все, разумеется. На выплаты от государства вправе рассчитывать семьи, в которых имеются дети до 18 лет, но при этом один или оба родителя во время эпидемии остались без работы и встали на учет в центре занятости.

Выплата полагается на каждого ребенка. Размер - 3 тысячи рублей на каждого отпрыска, не достигшего 18 лет. Получить деньги на ребенка могут оба родителя, если они стали безработными. Деньги на карты россиян поступить должны в срок до 31 августа текущего года, пишет Primpress.ru.

Напомним, инициатором таких выплат стал президент России Владимир Путин. Именно он во время своего обращения весной заговорил о том, что необходимо поддержать семьи с детьми, где один или оба родителя лишились работы. Изначально предполагалась выплата пособий в течение трех месяцев, но потом власти решили, что пособия следует начислять и в августе.

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