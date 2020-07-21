В Пенсионном фонде рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

Сегодня, 09:26

Ольга Громова

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В Пенсионном фонде рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

Денежная доплата к пенсии в сумме свыше 2800 рублей полагается определенной категории пенсионеров в России. Об этом сообщило Федеральное агенство новостей со ссылкой на информацию от специалистов Пенсионного фонда.

Граждане России получили возможность получать надбавку к пенсии за содержание иждивенца. Выплаты полагаются на каждого несовершеннолетнего или студента, который учится в вузе на стационаре (очная форма обучения).

При этом человеку нет необходимости доказывать, что у него на иждивении имеется учащийся иждивенец. Но в случае, если ребенку уже есть 18 лет, для произведения начисления доплаты пенсионеру, у которого он находится на иждивении, надо предоставить в отделения фонда документы, которыми подтверждается факт его обучения.

Если ребенок-студент работает и получает зарплату, то есть, имеет свой официальный самостоятельный доход, считается, что на иждивении он уже не находится.

Как отмечает агентство, доплата может быть прибавлена к сумме страховой пенсии либо пенсии по инвалидности. В таком случае речь идет о сумме в 2843 рубля.

Пенсионеры имеют право оформить доплаты на трех иждивенцев.

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