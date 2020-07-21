СМИ рассказали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

Сегодня, 15:19

Ольга Громова

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СМИ рассказали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза
Министерство Финансов России

В планы российского Минфина входить сокращение количества компаний с государственным участием примерно в 1,5 раза уже к 2025 году. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщают корреспонденты агентства РИА Новости, ссылаясь на проект плана деятельности ведомства в период с 2020-го по 2025-й годы.

В 2020 году количество таких компаний должно составить до 1465. Планомерное сокращение запланировано на каждый год. В 2025-м число компаний с государственным участие должно снизиться до 961. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов считает, что на текущий момент у государства не так много предприятий, которые бы представляли интерес для инвесторов. Наиболее привлекательные уже были распроданы ранее. Многие эксперты считают, что государству стоит продолжать приватизацию во всех, кроме оборонной, сферах. В ряде отраслей пакет акций государства стоит оставить до 50 процентов, а большинстве свести до нуля либо блокирующего пакета.

В конце прошлого года нынешний руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказывал о том, что доля государства за минувшие десять лет достигла отметки 48%. Но у приватизации, заметим, есть и ярые противники. Например, известный экономист Валентин Катасонов убежден, что государство от проведенной приватизации не выиграло. Не выиграет и в будущем, говорит он. По мнению Катасонова, приватизация - это путь увеличения зависимости РФ от Запада, ослабление суверенитета страны.

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