В указе президента Путина увидели предпосылки к «заморозке» пенсий россиян

Указ «О национальных целях развития России до 2030 года», который подписал Президент России Владимир Путин, по факту разрешает заморозку реальных пенсий российских пенсионеров в течение 10 лет. Статью на эту тему опубликовал портал Finanz.ru.

В публикации текст майского указа Путина, выданного в 2017-ом, сравнивается с нынешним. Аналитики обращают внимание на то, что формулировка касательно задач по увеличению пенсий россиян претерпела изменения. Казалось бы, незначительные - заменили всего-то пару слов, но содержание...

В документе трехлетней давности сказано, что рост уровня пенсионного обеспечения должен превышать уровень инфляции. А в новом указе написано по-другому: рост уровня пенсионного обеспечения должен быть не ниже инфляции.

Это означает, что надо индексировать пенсии россиян на ту величину, с которой увеличился индекс потребительских цен. А в реальном выражении, с вычетом инфляции, это может означать, что пенсии вообще можно не увеличивать, передает газета «Московский комсомолец».