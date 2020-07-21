В Петербурге сократят каждого десятого работника учреждений культуры

Сегодня, 09:17

Анна Лисова

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В Петербурге сократят каждого десятого работника учреждений культуры
Сокращение штата

В Петербурге могут сократить до 10% работников учреждения культуры. Об этом рассказал депутат ЗакСобрания Петербурга Максим Резник, передает МК, заявив, что этим вопросом занимается Комитет по культуре. Под сокращения попали 10% сотрудников библиотек, музеев, театров, некоторых училищ и школ искусств. Им уже направлены письма, в которых руководство учреждений просят проработать и представить на рассмотрение предложение о сокращении штата.

По итогам предложений Комитет по культуре намерен издавать акты о проведении организационно-штатный мероприятий. То есть, начнутся сокращения работников учреждений культуры. Отмечается, что предоставить предложение о сокращении работников учреждений культуры должны в ближайшие дни. Провести сокращения планируется до 1 ноября 2020 года. Врио председателя Комитета по культуре Александр Воронко объяснил, что речь идет о «предложении», а не о распоряжении. Поэтому руководители будут рассматривать ситуацию в своих учреждений, а уже на основании их предложений будет формироваться бюджет города на следующий год.

«Каждый руководитель понимает, что госзадание, которое ему дается, дается на конкретное количество проектов, и мы частично с госзадания сейчас, в частности, театрам даем деньги на новые постановки и фестивали, а госзадания уменьшаем», - отметил Воронко.
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