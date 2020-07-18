Абхазия назвала условие приема туристов из России

Сегодня, 16:59

Анна Лисова

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Абхазия назвала условие приема туристов из России
Прием российских туристов в Абхазии

Власти Абхазии рассказали об условии, которое будет действовать для российских туристов. Отдохнуть в Абхазии можно будет только при наличии справки об отсутствии коронавируса, сообщает «Интерфакс». Соответствующую рекомендацию выдала санитарно-эпидемиологическая служба республики. В документе указано, что отдыхающие должны прибывать исключительно с такой справкой. При этом она должна быть получена не позднее, чем за три дня до прибытия на отдых в Абхазию. Требовать эту справку будут во всех отелях, гостевых домах, санаториях и пансионатах. Если турист прибудет без такой справки, то его не заселят в номер.

Важно отметить, что в период пандемии рекомендуется заселять в один номер только членов одной семьи, в других случаях постояльцев рекомендуется селить в номер по одному. Напомним, ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, действуют на границе Абхазии с Россией с марта 2020 года.

Туристов из России принимает уже не только Абхазия. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что отдохнуть в этом году российские туристы смогут в Турции, Мексике, Хорватии, Египте, Арабских Эмиратах, на Кубе и Мальдивах, а также в Доминиканской республике.

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