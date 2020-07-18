В ОП предложили выплатить российским пенсионерам по 15 тысяч рублей

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предлагается выплатить всем российским пенсионерам по 15 тыс. рублей, передает РИА Новости .

Хамзаев почеркнул, что в период эпидемии коронавируса расходы пожилых граждан на лекарства в среднем выросли на 4 тыс. рублей. Им приходится приобретать различные профилактические препараты, чтобы защититься от вирусов. Соответствующие рекомендации дают своим пациентам врачи.

В итоге расходы пенсионеров выросли, а вот доходы у них в лучшем случае остались на прежнем уровне, ведь многие потеряли дополнительные источники дохода.

В ОП уверены, что сейчас российские пенсионеры нуждаются в поддержке, как и семьи с детьми. Поэтому им следует выплатить адресную помощь в размере 15 тыс. рублей.

«Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам, прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России», — заявил Хамзаев.

Напомним: с 1 июня в России семьям с детьми до 16 лет выплачивают по 10 тыс. рублей в качестве меры государственной поддержки в период пандемии коронавируса. На детей до трех лет государство выплатило по 3 тыс. рублей.