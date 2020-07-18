Глава крупнейшего европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Сегодня, 21:23

Анна Лисова

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Глава крупнейшего европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Экономическая ситуация в мире

Генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон заявил, что мировой экономике угрожает наступление «матери всех рецессий». Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Нынешнее состояние экономики – это следствие пандемии коронавируса. По его мнению, всплеск на фондовом рынке после мартовского обвала не отражает реальную экономическую ситуацию в мировой экономике. Сейчас, считает экономист, в большинстве случаев не учитываются риски второй волны. Как только они будут осознаны, ситуация может измениться в худшую сторону.

«Огромное ралли, которое мы наблюдаем на протяжении нескольких месяцев после самой низкой точки в марте, возможно, происходит слишком быстро и не принимает во внимание риск второй волны»,- заявил Жанбон.

Он подчеркнул, что в этот раз восстановление экономической активности будет длительным и U-образным, а вероятность на V-образное восстановление практически равна нулю. Такого мнения, к слову, придерживается и другие ведущие мировые экономисты. А некоторые эксперты, опрошенные Bank of America, не исключают, что восстановление не просто будет длительным, но также может быть W-образным.

Всемирный банк предрек мировой экономике сокращение на 5,2%, и если этот прогноз станет реальностью, то нынешнее падение экономики станет самым крупным со времен Второй мировой войны. Ранее МВФ озвучил новый прогноз, в котором указано, что спад мировой экономики может быть на уровне 4,9%, тогда как еще в апреле прогнозировалось снижение на уровне 3%.

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