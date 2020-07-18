Балтийские страны отказываются от российской нефти

Сегодня, 20:05

Александр Зуев

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Балтийские страны отказываются от российской нефти

Государства балтийского региона - Литва, Финляндия, Польша - стали сокращать импорт российского сорта нефти Urals. Они переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. 

В последних числах апреля нефть Urals начала торговаться с премией к Brent, которая доходила до $2,45 за баррель в Роттердаме. Поэтому нефтеперерабатывающим заводам стало невыгодно закупать российскую нефть.

В рамках сделки ОПЕК+ поставки нефти по морю в порты стран балтийского региона в июле составят 33 % от всего импорта. Годом раньше доля достигала 65,3 %, а в июне нынешнего года - 72 %.

На североморскую нефть придется в два раза больше поставок, чем в первом полугодии. В этой связи стоимость российской нефти просела по отношению к Brent, пишет Lenta.ru. К 16 июля премия опустилась до 0,3 доллара за баррель.

К сокращению импорта российской нефти в страны Балтийского региона привела борьба за рынок, которая в условиях пандемии еще больше ужесточилась.

Ранее сообщалось,что страны ОПЕК+ намерены в августе увеличить объемы добычи нефти на два миллиона баррелей. Сокращение добычи в следующем месяце может составить 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,6 миллиона баррелей в сутки в июле.

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