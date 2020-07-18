В Барселоне власти нашли способ увеличить количество доступного жилья

Сегодня, 11:01

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В Барселоне власти нашли способ увеличить количество доступного жилья
Жилье в Барселоне

По сообщению агентства Блумберг, городские власти Барселоны решили навести порядок с жилищным фондом и потребовали от хозяев пустующих квартир срочно подобрать для них жильцов. Представители жилищного департамента Барселоны написали официальные письма в 14 различных компаний, в чьем совокупном владении находится 194 пустующие городские квартиры, в котором потребовали в течении 30 суток сдать жилье квартиросъемщикам.

Это послание больше походит на ультиматум, поскольку если владельцы не подберут себе жильцов, то городские власти выкупят пустующее жилье заплатив лишь половину рыночной стоимости, после чего эти квартиры будут сданы малоимущим горожанам. Причем это будет только первая ласточка, в ближайшем будущем планируется отправка подобных официальных посланий владельцам еще примерно 230 пустующих квартир. По словам официальных представителей городских властей все это делается в интересах простых людей с целью максимально снизить стоимость аренды жилья.

Все действия властей Барселоны опираются на недавно принятые законы. В 2016 году вышло постановление, что городские власти могут брать под свое управление жилье незаселенное свыше 2 лет. А в 2019 появилось постановление о выкупе пустующего жилья за половину рыночной стоимости.

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