Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Сегодня, 16:03

Александр Зуев

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Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Российские граждане, у которых есть несовершеннолетние дети, получат выплаты в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. В частности, семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат двойное пособие в размере 20 тысяч рублей.

Граждане с детьми до 3 лет могут рассчитывать на выплату в 5 тысяч рублей за трехмесячный период. У россиян, которые еще не обращались за детскими пособиями, есть возможность подать заявление в августе. Они смогут получить сразу 15 тысяч рублей.

Семьи с ежемесячным доходом ниже двух прожиточных минимумов, получат на детей от 3 до 7 лет выплаты, размер которых зависит от региона.

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