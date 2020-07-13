Певец Юрий Антонов поддержал идею надбавки к пенсиям за «советский стаж»

Певец и композитор Юрий Антонов высказался в поддержку надбавок к пенсиям за «советский стаж». По его словам, сейчас такие пенсионеры - люди преклонного возраста, которые нуждаются в доплатах.

«Конечно, если человек работал в Советском Союзе, то обязательно нужно помогать. Эти люди престарелые, преклонного возраста - я поддерживаю такую идею», – приводит слова Антонова издание «НН».

Народный артист добавил, что в условиях коронавирусной пандемии пенсионерам с советским стажем нужна поддержка, как никогда, поскольку у большинства из них уровень пенсий низкий.

Ранее рядом СМИ была распространена информация о том, что в России будет введена доплата к пенсиям за так называемый «советский стаж» в виде 1 процента за каждый год работы во времена СССР.

На самом деле авторы таких новостей просто неправильно вникли в суть. В Пенсионном фонде заявили, что отдельной доплаты за советский стаж ожидать не стоит, так как она уже учтена при назначении пенсий.