Россияне с 15 июля смогут получить две выплаты от государства

С 15 июля россияне смогут получить от государства еще две выплаты, которые были введены для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес во время пандемии. Так, 15 тыс. рублей будут выплачены для того, чтобы предприниматели смогли обеспечить проведение мер по профилактике заражения коронавирусом на рабочих местах и оплату работ по дезинфекции.

Выплачивать данную субсидию государство будет тем организациям, которые работают в постоянном тесном контакте с населением. Это предприятия торговли, общепита, индустрии красоты и спорта. Еще по 6,5 тыс. рублей можно будет получить бизнесменам на тех сотрудников, которые работают в их штате. Но деньги будут выплачиваться только на тех, кто трудоустроен официально. Также важное условие получение этой выплаты – отсутствие задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 3 тыс. рублей.

Выплачиваться помощь будет только тем компаниям и предпринимателям, которые не находятся в стадии банкротства или ликвидации. Проверить, может ли компания получить выплаты, можно самостоятельно на ресурсе ФНС. Там же можно подать заявление на получение выплат, поскольку они не будут представляться автоматически.