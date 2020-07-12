Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве

Сегодня, 15:16

Staalker

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Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве

Сотрудники агентства «Инком-Недвижимость» сообщили, сколько стоит снять самую дешевую квартиру в столице. Этой квартирой оказалась «однушка», размещенная в 2 десятках минут ходьбы от станции метро «Щелковская». Эта квартира имеет площадь 33 квадратных метра, из которых 6 приходится на кухню. Для будущих жильцов имеется вся нужная бытовая техника, имеется диван и шкаф-купе. Жилище сдается без страховки, цена месячного проживания 20 тысяч рублей. 

По словам специалистов в области аренды недвижимости, сейчас отмечается некоторое снижение стоимости съема жилья в "старой" Москве. С сентября 2019 по март нынешнего года стоимость месячной аренды составляла 23-24 тысячи рублей, сейчас нижняя планка упала до 20 тысяч.

В прошлом месяце специалисты-аналитики отметили, что выходящие из режима карантина москвичи приступили к активным поискам съемного жилья, причем большим спросом стали пользоваться комнаты в наем. Объясняется это тем, что люди не в состоянии снять квартиру целиком и ищут себе хоть какие-то варианты для самостоятельного проживания.

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