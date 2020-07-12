Кабмин анонсировал повышение пенсий для многих россиян с 1 октября

Сегодня, 15:08

Ольга Громова

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Кабмин анонсировал повышение пенсий для многих россиян с 1 октября

Российское правительство анонсировало повышение пенсий сотрудникам МВД уже с 1 октября 2020 года. Размер предполагаемой индексации - 3 процента.

Согласно сведениям, появившимся на портале правовой информации, с октября вырастут пенсионные выплаты тем россиянам, которые до выхода на заслуженный отдых трудились в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, а также военнослужащих, проходящих службу по призыву, будут повышены в 1,03 раза.

В сторону повышения будут пересчитаны должностные оклады и оклады по специальным званиям россиянам, которые проходят службу в войсках нацгвардии и имеют специальные звания полиции.

Повышение затронет сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов, передает «Экономика сегодня».

Решение об увеличении выплат было принято Кабмином в начале июля.

Напомним, что уже с августа в РФ будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам. Прибавка предусмотрена на уровне не более 3 пенсионных баллов - это менее 300 рублей.

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