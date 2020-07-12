Россияне могут получить доплаты за продолжительный брак

В России начнут выплачивать дополнительную помощь тем, кто прожил в браке десятилетия. Об этом рассказал Life председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев. Он сообщил, что величина выплат будет устанавливаться на региональном уровне, поэтому размер выплат будет отличаться. К примеру, в ХМАО, Удмуртии и Санкт-Петербурге власти решили выплачивать по 1 тысяче рублей за каждый совместно прожитый год. То есть, за 50 лет совместной жизни можно будет получить 50 тыс. рублей.

В Москве, к примеру, в 2020 году прожившие в браке 50 лет, смогут получить 21 120 рублей, за 55 и 60 лет — 26 400 рублей, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей. А в некоторых регионах на «золотую свадьбу» преподносится от государства только символический подарок. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что выплата эта не предоставляется автоматически. Ее можно получить, обратившись в МФЦ.