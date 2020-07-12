Россияне могут получить доплаты за продолжительный брак

Сегодня, 14:43

Анна Лисова

0

Image 16+
Россияне могут получить доплаты за продолжительный брак

В России начнут выплачивать дополнительную помощь тем, кто прожил в браке десятилетия. Об этом рассказал Life председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев. Он сообщил, что величина выплат будет устанавливаться на региональном уровне, поэтому размер выплат будет отличаться. К примеру, в ХМАО, Удмуртии и Санкт-Петербурге власти решили выплачивать по 1 тысяче рублей за каждый совместно прожитый год. То есть, за 50 лет совместной жизни можно будет получить 50 тыс. рублей.

В Москве, к примеру, в 2020 году прожившие в браке 50 лет, смогут получить 21 120 рублей, за 55 и 60 лет — 26 400 рублей, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей. А в некоторых регионах на «золотую свадьбу» преподносится от государства только символический подарок. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что выплата эта не предоставляется автоматически. Ее можно получить, обратившись в МФЦ.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В России начинается тяжелейший экономический кризис

Вчера, 11:50

Цифровые валюты поставили под угрозу стабильность мировой банковской системы

Вчера, 09:01

В ПФР рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию для матерей

12-07-2020, 14:03

Agrarheute: прогнозы по урожаю в России вызывают злость у европейских фермеров

11-07-2020, 23:38

ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

11-07-2020, 21:01

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020

11-07-2020, 08:20

Туристы жалуются на слишком высокие цены на отдых в Турции

11-07-2020, 05:17

Социальную доплату к пенсии в России могут приравнять к прожиточному минимуму

10-07-2020, 16:09

Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

10-07-2020, 11:50

C 15 июля многих россиян ожидает новая выплата

10-07-2020, 08:49

Россиянам автоматически перечислят девять выплат и пособий до конца года

8-07-2020, 22:37

Российских туристов призвали в 2020 году не ждать поездок за рубеж

8-07-2020, 16:45

Эксперты назвали способы перевода денег без комиссии

8-07-2020, 14:00

В Татарстане госслужащим приостановят индексацию окладов

8-07-2020, 13:25

Власти России ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения

7-07-2020, 20:07

Глава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов питания

7-07-2020, 17:51

Россияне стали панически запасаться наличными

6-07-2020, 23:04

В Германии рассказали об угрозе банкротства Украины

6-07-2020, 12:55

C 1 июля в России запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

6-07-2020, 10:21

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

6-07-2020, 09:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров