С 15 июля в России миллионы компаний получат по 15 тыс. рублей

Сегодня, 12:07

Анна Лисова

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С 15 июля в России миллионы компаний получат по 15 тыс. рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает предоставление дополнительной материальной помощи в июле для миллионов россиян. Данное постановление нацелено на поддержку малого и среднего бизнеса. Организациям будет выплачено по 15 тыс. рублей и еще по 6,5 тыс. рублей на каждого работника. Эти средства организация должна будет направить на мероприятия по дезинфекции в условиях коронавируса, пишет издание PRIMPRESS.

Получить помощь смогут только те бизнесмены, которые не имеют долгов по налогам более чем на 3 тыс. рублей. Также организация не должна находиться на стадии ликвидации или банкротства. Пособие будут выплачивать компаниям общепита, гостиничному бизнесу, спортивным залам, бассейнам, а также тем, кто работает в индустрии красоты. Эксперты объясняют, что подать заявку на получение данного пособия могут те представители малого и среднего бизнеса, деятельность которых осуществляется в тесном контакте с людьми.

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