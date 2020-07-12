Российские пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату

Сегодня, 10:12

Анна Лисова

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Российские пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Выплаты пенсионерам

В России новую выплату могут получить пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России. Сообщается, что для получения этой выплаты пенсионеру необходимо обратиться в региональное отделение ПФР. Придется собрать пакет документов, чтобы выплату оформили. Какие именно документы необходимы для получения выплаты, объяснят непосредственно в местном представительстве ПФР. Стоит отметить, что после назначения выплаты деньги будут перенаправлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя. Происходит перечисление в течение месяца с момента утверждения выплаты.

Как объяснили в ПФР, получить эту выплату могут мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения. Они должны быть включены в список получателей страховой пенсии по старости, в частности досрочную. В ПФР уточнили, что на получение выплаты претендуют пенсионеры, которые вносили страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 год. Сумма выплаты будет составлять от 5 до 10 тыс. рублей. Величина выплаты зависит от того, какая сумма накопилась на счете россиянина в его пенсионном фонде.

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Комментировать

  • Чушь
  • Почему чушь, у меня муж 1954 года рождения обратился в ПФР по поводу пересчета пенсии, так как не была учтена служба в армии, пересчитали, добавили 1500= к пенсии и еще перечислили 94 тысячи, сказали что единовременная выплата.
  • Жуть.Куда несчастные пенсы должны такое богатство прятать?При СССР,кстати,от 10 тысяч "расстрельные" статьи начинали квалифицировать в добром и милом ОБХСС...Никому не приходит в голову,что 10 000 в 2002-м и 10 000 в 2020-м-существенно разные деньги?Почти 500 (20,71 на 09.01.2002) и слегка за 100 сейчас (69,46 по самым скромным подсчётам) ? А где три с лишним сотни-то?Ау,Эльвира Сахипзадовна?Алё,бессменный наш "труженик галер"!И скольким из пенсионеров они уже никогда не достанутся?Всё Ротенберги с Ролдугиными унаследовали?А с какой стати?
  • 94 тысячи? Аттракцион не виданной щедрости)
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