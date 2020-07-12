Российские пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату

В России новую выплату могут получить пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России. Сообщается, что для получения этой выплаты пенсионеру необходимо обратиться в региональное отделение ПФР. Придется собрать пакет документов, чтобы выплату оформили. Какие именно документы необходимы для получения выплаты, объяснят непосредственно в местном представительстве ПФР. Стоит отметить, что после назначения выплаты деньги будут перенаправлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя. Происходит перечисление в течение месяца с момента утверждения выплаты.

Как объяснили в ПФР, получить эту выплату могут мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения. Они должны быть включены в список получателей страховой пенсии по старости, в частности досрочную. В ПФР уточнили, что на получение выплаты претендуют пенсионеры, которые вносили страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 год. Сумма выплаты будет составлять от 5 до 10 тыс. рублей. Величина выплаты зависит от того, какая сумма накопилась на счете россиянина в его пенсионном фонде.