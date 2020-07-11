Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в ходе международного промышленного марафона заявил о том, что в России начинается тяжелейший экономический кризис. По его словам, причиной этого кризиса является коронавирусная инфекция, передает PRIMPRESS . Сложнее всего, отмечает Дворкович, придется малому и среднему бизнесу. Он добавил, что если коронавирус вернется снова в страну, то ситуация только ухудшиться. А по прогнозам экспертов, вторая волна коронавирусной инфекции как раз придется на осенне-зимний период.

На фоне введенных из-за коронавируса ограничений, отметил Дворкович, растет трафик на криптобиржах, и увеличивается интерес к новому виду активов. Многие предприятия, которые хоть и пережили период жестких ограничений, сейчас находятся на грани банкротства. Владельцы говорят о том, что у них исчерпываются накопленные ресурсы, а прибыль не настолько выросла, чтобы говорить о полноценном возобновлении бизнеса. Крупные предприятия к концу лета и осени будут наращивать производство, но оставаться далеко от докризисных уровней. Поэтому выжить удастся только самым предприимчивым.

Стоит отметить, что в период самоизоляции в стране вырос интерес к криптовалюте. Число зарегистрировавшихся трейдеров в апреле 2020 г. в два раза превысило показатели декабря 2019 года. Но если вторая волна коронавирусной инфекции может спровоцировать серьезный обвал традиционных рынков, то и на рынке криптовалюты сформируются негативные тенденции, считают эксперты.