В России начинается тяжелейший экономический кризис

Сегодня, 11:50

Анна Лисова

0

Image 16+
В России начинается тяжелейший экономический кризис
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в ходе международного промышленного марафона заявил о том, что в России начинается тяжелейший экономический кризис. По его словам, причиной этого кризиса является коронавирусная инфекция, передает PRIMPRESS. Сложнее всего, отмечает Дворкович, придется малому и среднему бизнесу. Он добавил, что если коронавирус вернется снова в страну, то ситуация только ухудшиться. А по прогнозам экспертов, вторая волна коронавирусной инфекции как раз придется на осенне-зимний период.

На фоне введенных из-за коронавируса ограничений, отметил Дворкович, растет трафик на криптобиржах, и увеличивается интерес к новому виду активов. Многие предприятия, которые хоть и пережили период жестких ограничений, сейчас находятся на грани банкротства. Владельцы говорят о том, что у них исчерпываются накопленные ресурсы, а прибыль не настолько выросла, чтобы говорить о полноценном возобновлении бизнеса. Крупные предприятия к концу лета и осени будут наращивать производство, но оставаться далеко от докризисных уровней. Поэтому выжить удастся только самым предприимчивым.

Стоит отметить, что в период самоизоляции в стране вырос интерес к криптовалюте. Число зарегистрировавшихся трейдеров в апреле 2020 г. в два раза превысило показатели декабря 2019 года. Но если вторая волна коронавирусной инфекции может спровоцировать серьезный обвал традиционных рынков, то и на рынке криптовалюты сформируются негативные тенденции, считают эксперты.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Agrarheute: прогнозы по урожаю в России вызывают злость у европейских фермеров

11-07-2020, 23:38

ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

11-07-2020, 21:01

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020

11-07-2020, 08:20

Туристы жалуются на слишком высокие цены на отдых в Турции

11-07-2020, 05:17

Социальную доплату к пенсии в России могут приравнять к прожиточному минимуму

10-07-2020, 16:09

Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

10-07-2020, 11:50

C 15 июля многих россиян ожидает новая выплата

10-07-2020, 08:49

Россиянам автоматически перечислят девять выплат и пособий до конца года

8-07-2020, 22:37

Российских туристов призвали в 2020 году не ждать поездок за рубеж

8-07-2020, 16:45

Эксперты назвали способы перевода денег без комиссии

8-07-2020, 14:00

В Татарстане госслужащим приостановят индексацию окладов

8-07-2020, 13:25

Власти России ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения

7-07-2020, 20:07

Глава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов питания

7-07-2020, 17:51

Россияне стали панически запасаться наличными

6-07-2020, 23:04

В Германии рассказали об угрозе банкротства Украины

6-07-2020, 12:55

C 1 июля в России запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

6-07-2020, 10:21

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

6-07-2020, 09:36

Депутаты Мосгордумы хотят добиться отмены пенсионной реформы

5-07-2020, 10:40

Туроператоры объяснили, чем вызвано повышение цен на отдых в Крыму

4-07-2020, 15:43

В Китае объяснили, почему предпочли российский газ вместо канадского

4-07-2020, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров