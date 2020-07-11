Цифровые валюты поставили под угрозу стабильность мировой банковской системы

Сегодня, 09:01

Ольга Громова

0

Image 16+
Цифровые валюты поставили под угрозу стабильность мировой банковской системы
Цифровая валюта

Запуск цифровых валют с последующим замещением привычных бумажных купюр цифровыми валютами может поставить под угрозу стабильность мировой банковской системы. В этом убежден экономист Валентин Катасонов, пишет «Красная весна».

Большинство центробанков разных стран в минувшем году активно изучали возможность введения цифровых валют, поскольку это привело бы к ускорению финансовых операций и помогло бы построить полностью безналичную систему рыночного взаимодействия. Так, намерениями начать реформирование системы отличились регуляторы Швеции, Китая, США. Эксперты весьма настороженно относятся к подобного рода заявлениям. Так, замена наличного доллара на безналичный может привести к разрушению американской банковской системы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл вместе с главой Минфина Стивеном Мнучиным еще в прошлом году заявляли, что в Штатах никакого цифрового доллара ждать не стоит. Однако уже в этом году Пауэлл отличится другим заявлением. Во время одного из эфиров CBS он предупредил, что США могут начать эмиссию «цифрового доллара». Законопроект о введении с 1 января 2021 года «цифрового доллара» уже подготовлен и готов к рассмотрению.

Катасонов объясняет, что эмиссией, если таковая будет, займется Центробанк, хотя ранее это было поле ответственности коммерческих банков. При этом многие банкиры не осознают, что за этой валютой может стоять абсолютный крах банковского мира. И объясняется это тем, что коммерческие банки, которые выполняют роль посредников между Центральными банками и физическими и юридическими лицами, станут ненужным и лишним звеном. Если США начнут переход к «цифровому доллару», это будет самая грандиозная реформа в новейшей истории. И Россию она также затронет.

Банк России «любит» через некоторое время повторять шаги Центробанков Запада, отметил аналитик, поэтому вскоре после доллара может появиться и цифровой рубль.

«Ничего хорошего от такой новации я не жду», — резюмировал Катасонов.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Agrarheute: прогнозы по урожаю в России вызывают злость у европейских фермеров

11-07-2020, 23:38

ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

11-07-2020, 21:01

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020

11-07-2020, 08:20

Туристы жалуются на слишком высокие цены на отдых в Турции

11-07-2020, 05:17

Социальную доплату к пенсии в России могут приравнять к прожиточному минимуму

10-07-2020, 16:09

Выпуск автомобилей Lada Largus наладят на украинском ЗАЗ

10-07-2020, 11:50

C 15 июля многих россиян ожидает новая выплата

10-07-2020, 08:49

Россиянам автоматически перечислят девять выплат и пособий до конца года

8-07-2020, 22:37

Российских туристов призвали в 2020 году не ждать поездок за рубеж

8-07-2020, 16:45

Эксперты назвали способы перевода денег без комиссии

8-07-2020, 14:00

В Татарстане госслужащим приостановят индексацию окладов

8-07-2020, 13:25

Власти России ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения

7-07-2020, 20:07

Глава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов питания

7-07-2020, 17:51

Россияне стали панически запасаться наличными

6-07-2020, 23:04

В Германии рассказали об угрозе банкротства Украины

6-07-2020, 12:55

C 1 июля в России запрещено перечисление на карты Visa и Mastercard соцвыплат

6-07-2020, 10:21

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

6-07-2020, 09:36

Депутаты Мосгордумы хотят добиться отмены пенсионной реформы

5-07-2020, 10:40

Туроператоры объяснили, чем вызвано повышение цен на отдых в Крыму

4-07-2020, 15:43

В Китае объяснили, почему предпочли российский газ вместо канадского

4-07-2020, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров