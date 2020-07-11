Цифровые валюты поставили под угрозу стабильность мировой банковской системы

Запуск цифровых валют с последующим замещением привычных бумажных купюр цифровыми валютами может поставить под угрозу стабильность мировой банковской системы. В этом убежден экономист Валентин Катасонов, пишет «Красная весна».

Большинство центробанков разных стран в минувшем году активно изучали возможность введения цифровых валют, поскольку это привело бы к ускорению финансовых операций и помогло бы построить полностью безналичную систему рыночного взаимодействия. Так, намерениями начать реформирование системы отличились регуляторы Швеции, Китая, США. Эксперты весьма настороженно относятся к подобного рода заявлениям. Так, замена наличного доллара на безналичный может привести к разрушению американской банковской системы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл вместе с главой Минфина Стивеном Мнучиным еще в прошлом году заявляли, что в Штатах никакого цифрового доллара ждать не стоит. Однако уже в этом году Пауэлл отличится другим заявлением. Во время одного из эфиров CBS он предупредил, что США могут начать эмиссию «цифрового доллара». Законопроект о введении с 1 января 2021 года «цифрового доллара» уже подготовлен и готов к рассмотрению.

Катасонов объясняет, что эмиссией, если таковая будет, займется Центробанк, хотя ранее это было поле ответственности коммерческих банков. При этом многие банкиры не осознают, что за этой валютой может стоять абсолютный крах банковского мира. И объясняется это тем, что коммерческие банки, которые выполняют роль посредников между Центральными банками и физическими и юридическими лицами, станут ненужным и лишним звеном. Если США начнут переход к «цифровому доллару», это будет самая грандиозная реформа в новейшей истории. И Россию она также затронет.

Банк России «любит» через некоторое время повторять шаги Центробанков Запада, отметил аналитик, поэтому вскоре после доллара может появиться и цифровой рубль.

«Ничего хорошего от такой новации я не жду», — резюмировал Катасонов.