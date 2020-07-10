В ПФР рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию для матерей

Сегодня, 14:03

Ольга Громова

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В ПФР рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию для матерей

Многодетные матери в России имеют право выйти на пенсию досрочно. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

Для того чтобы воспользоваться подобной преференцией, женщина должна иметь пятерых или более детей, заниматься воспитанием каждого от одного до восьми лет и иметь трудовой стаж не менее 15 лет. При соблюдении этих условий она имеет право оформиться на пенсию уже в 50 лет.

Россиянки, у которых 3-4 детей, также имеют право выйти на заслуженный отдых раньше, чем при достижении пенсионного возраста.

Для женщин, которые воспитали троих детей, пенсионный возраст может быть сокращен до 57 лет. Мамы четырех деток, в том числе приемных, могут оформиться на заслуженный отдых с 56 лет.

Отметим, что до 2019 года льгота о досрочном выходе на пенсию распространялась только на матерей пятерых или более детей, сообщает «Премьер-новости за неделю». 

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