Agrarheute: прогнозы по урожаю в России вызывают злость у европейских фермеров

Вчера, 23:38

Staalker

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Agrarheute: прогнозы по урожаю в России вызывают злость у европейских фермеров

Как сообщает германское издание Agrarheute, европейские фермеры выражают озабоченность и даже недовольство в связи с отчетами аналитиков Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA). Именно на основании этих отчетов определяется цена на фьючерсы, связанные с закупками зерна, да и вообще они сильно влияют на ценообразование. Поэтому, если данные американских аналитиков окажутся ошибочными или сфальсифицированными, многих европейских фермеров ждут тяжелые материальные потери.

Особый интерес американских аналитиков, а заодно и европейских фермеров, вызывает прогноз на урожай ведущих мировых экспортеров зерна (а это Австралия, Канада и Российская Федерация). Сейчас европейские фермеры на внешний рынок отправляют примерно четверть своего урожая, в то время как Россия экспортирует около половины собранного зерна.

Специалисты USDA поначалу опубликовали прогноз, согласно которому в России ожидается большой суммарный каравай, что уже изрядно понервировало крупных фермеров Европы. Но недавно прогноз свой американцы скорректировали — вместо большого урожая в Российской Федерации он ожидается огромным. А значит и мировые цены на зерно упадут, принося европейским фермерам убытки.

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