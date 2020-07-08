ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

Сегодня, 21:01

Анна Морозова

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ПФР разъяснил о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.

В пресс-службе ПФР сообщили, что расчетный пенсионный капитал будет увеличен на 10%. Также те пенсионеры, которые начинали работать еще при Советском Союзе, могут рассчитывать на дополнительную выплату в 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный при СССР год.

Для получения надбавок пенсионеры должны обратиться в ПФР с документами, которые подтверждают трудовой стаж. Кроме того, стоит обращаться за надбавками даже в том случае, если ранее трудовой стаж был не учтен или же в получении надбавки первый раз было отказано. В таком случае нужно повторно предоставить документы, подтверждающие наличие трудового стажа.

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