Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020

Новые льготы и надбавки уже с 1 августа 2020 года начнут действовать в России для россиян.

Так, с 1 августа проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам, которые являются участниками программы софинансирования.

Поднимется и накопительные пенсии. Но они вырастут у пенсионеров, старше 75 лет. Стоит отметить, что эта выплата ранее действовала только для пенсионеров, которым уже исполнилось 80 лет.

Пересчитают также пенсионные баллы работающих пенсионеров. Перерасчет пенсионных баллов, накопленных за 2019 год, будет осуществляться автоматически. Максимально может добавиться три балла, то есть, пенсия у работающих пенсионеров может вырасти не более чем на 279 рублей, поскольку один пенсионный балл сейчас добавляет к пенсии 93 рубля.

Для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей пенсионного возраста также есть единовременная выплата. Ее размер составляет 12 130 рублей, что равно одному МРОТ.

Пособие в размере 10 рублей получат родителей детей, которым не исполнилось 16 лет. Чтобы получить это пособие, необходимо подать заявление через портал госуслуг, отделения ПФР или МФЦ до конца сентября.

Беременным женам военных по призыву государство в августе выплатит 28,5 тыс. рублей.

В Госдуме депутаты обсуждают также возможность выплачивать ежемесячно по 5 тыс. рублей всем пенсионерам, которым исполнилось 75 лет.