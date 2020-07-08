Туристы жалуются на слишком высокие цены на отдых в Турции

Сегодня, 05:17

Staalker

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Туристы жалуются на слишком высокие цены на отдых в Турции

Многие россияне, отдыхающие в Бодруме (Турция), сейчас крайне недовольны резким подорожанием местных товаров и услуг. Особенно недовольны отдыхающие ценами в ресторанчиках и местных зонах отдыха. Цены в этих местах если и не являются безумными, то уж в здравых рамках они точно давно не удерживаются. 

Социальные сети переполнены фотографиями с ценами, которые вызывают у среднего россиянина недоумение и злость — так, скромная чашечка кофе может стоить 7,3 евро, а за лепешку придется отдать уже 22 евро. Стоимость кебаба в 42 евро кажется непомерно большой не только россиянам, но даже она меркнет перед суммой в 62 евро, являющейся ценой входа на закрытый пляж.

Как объяснил недоумевающим туристам мэр Бодрума Ахмет Арас, повышение цен на товары и услуги необходимо для туристического бизнеса, чтобы покрыть финансовые потери из-за коронавируса. По словам чиновника, сейчас город старается обеспечить своим жителям возможность выжать с туристов все до последнего пенса. А у туристов, желающих отдохнуть, есть 2 варианта — или мириться с высокими ценами, или сидеть дома.

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