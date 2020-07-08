Социальную доплату к пенсии в России могут приравнять к прожиточному минимуму

Сегодня, 16:09

Анна Лисова

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Социальную доплату к пенсии в России могут приравнять к прожиточному минимуму
Социальная доплата к пенсии

Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, который приравнивает социальные доплаты к пенсии. Данный законопроект изменит правила начисления федеральной доплаты, передает РИА Новости. После его принятия пенсия не будет опускаться среднего уровня прожиточного минимума за год. Рассчитываться размер пенсии будет с учетом показателей предыдущего года.

В Курской областной думе заявляют, что принято закон, который прировняет пенсию к прожиточному минимуму, следует на федеральном уровне. При этом в законопроекте прописано, что определять средний прожиточный минимум следует для каждого региона отдельно. Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что данная инициатива имеет неплохие шансы на поддержку в Госдуме. В случае, если законопроект утвердят, то у пенсионеров, доход которых ниже прожиточного минимума, автоматически вырастет пенсия.

В финансово-экономическом обосновании указано, что на реализацию данной инициативы в текущем году дополнительные средства из федерального бюджета не понадобятся, тогда как в 2021 году в среднем на каждый регион потребуется дополнительное федеральное финансирование в размере около 2 млрд рублей. Эксперты отмечают, что к законопроекту не было дано заключение правительства, а также не указан конкретный источник средств, поэтому он может быть отправлен на доработку.

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