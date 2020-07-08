C 15 июля многих россиян ожидает новая выплата

Сегодня, 08:49

Ольга Громова

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C 15 июля многих россиян ожидает новая выплата
Новые выплаты для россиян

В июле и августе миллионы россиян могут получить от государства новую денежную выплату. Заявление на предоставление финансовой помощи можно подавать уже с 15 июля. По информации издания PRIMPRESS, речь идет о выделении субсидий на профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса. Соответствующее постановление уже завизировано Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Выплаты полагается производить в несколько этапов. Изначально предприятия получат по 15 тысяч рублей. На следующем этапе на счет поступят деньги из расчета 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели, которые работают сами и не имеют сотрудников по найме в штате, получат только помощь в размере 15 тысяч рублей.

При этом помощь государство окажет не всем компаниям, а только тем, работа которых предполагает контакты с большим количеством людей. Это может быть гостиничный бизнес, предприятия общепита, парикмахерские, химчистки, ремонтные мастерские и другие. Обратиться за субсидией с соответствующим заявлением через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля до 15 августа.

Отметим еще одно важное условие, при невыполнении которого не стоит рассчитывать на выплаты. Так, претенденты на субсидию не должны иметь у себя в пассиве долгов по налогам на сумму более 3 тысяч рублей, а также не должны быть на стадии ликвидации, либо банкротства.

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