Россиянам автоматически перечислят девять выплат и пособий до конца года

Вчера, 22:37

Александр Зуев

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Россиянам автоматически перечислят девять выплат и пособий до конца года

Из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, многие ведомства работали не так, как обычно. Поэтому у россиян появились проблемы при оформлении документов и выплат. В этой связи власти решили, что выплаты стоит продлить на основании уже предоставленных документов. Кроме того, был продлен срок действия некоторых документов. Так, водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца текущего года. Автовладельцы могут не предъявлять диагностическую карту ОСАГО до конца сентября. При этом до конца года ее нужно предъявить в страховую компанию.

Отметим, что ежемесячную выплату назначают на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека. Право на получение нужно подтверждать раз в год. Но если это нужно было сделать в период с 1 апреля по 1 октября, то продление будет автоматическим.

Что касается субсидии, то право на нее автоматически продлят на полгода, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября.

Если период выплаты пособия закончился после 1 марта — его на три месяца продлят автоматически.

Группу инвалидности тоже продлят автоматом на полгода, если переосвидетельствование нужно было проходить с 1 марта по 1 октября.

Выплаты пособия по безработице продлят на три месяца автоматически, если период выплаты закончился после 1 марта. Право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца, также будет продлено автоматически.

Автоматом будут назначаться пенсии по уведомлению от работодателя. Гражданам не придется идти в ПФР в июле. Это же правило действует и для получения выплаты по доверенности.

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