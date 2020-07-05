Российских туристов призвали в 2020 году не ждать поездок за рубеж

Сегодня, 16:45

Анна Лисова

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Российских туристов призвали в 2020 году не ждать поездок за рубеж
Закрытие турфирм

Пандемия коронавируса заставила Россию закрыть границы, чтобы сдержать распространение COVID-19 в стране. К сожалению, быстро остановить коронавирус не удалось, поэтому ограничительные меры продолжают все еще действовать не только в России, но и в других странах. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, к чему стоит готовиться в ближайшее время тем, кто хочет провести свой отпуск на курорте.

По его словам, пандемия очень сильно повлияла на туризм. Многие россияне не смогут позволить себе отпуск за границей, в том числе, и из-за финансовых трудностей. И это при том, что российских туристов готовы принимать немало популярных у наших соотечественников курортов.

Так, к примеру, Турция объявила о том, что открывает границу для российских туристов и уже с июля там работают многие отели. Но немало россиян перенесли свой отпуск, у кого-то нет денег, а кто-то не хочет рисковать и пока покидать страну. Причин отказаться от отпуска за границей много. Поэтому вряд ли стоит ожидать большого турпотока из нашей страны.

«Половина практически турагентств закрылись в России из-за отсутствия работы и отсутствия денег. Государство, может быть, и помогло компаниям крупным, большим, а турагентствам практически никакой помощи не было», - подчеркнул Голов.

По его словам, частные турагентства закрывались, поскольку их прибыль – это процент с продаж. А в период карантина они не могли продавать туры, поэтому, потеряв прибыль, переставали существовать. Смогли удержаться на плаву в основном крупные туроператоры, которые формируют зачастую резерв на случай форс-мажорных обстоятельств. Да и государство оказало им больше поддержки, чем небольшим компаниям.

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