Эксперты назвали способы перевода денег без комиссии

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на переводе денег, передает РИА Новости . Сейчас довольно много россиян часто осуществляют переводы со своих банковских карт или осуществляют различные платежи онлайн. Нередко за эти операции приходится платить комиссию. Хотя, по словам экспертов, даже на таких несложных операциях можно экономить.

Чтобы не тратить лишние деньги, стоит изучить правила перевода средств между счетами. К примеру, при переводе денег через мобильный банк комиссия зачастую не взымается, а вот за аналогичную операцию через банкомат уже придется доплатить. На сегодняшний день через Систему быстрых платежей (СБП) можно переводить ежемесячно бесплатно до 100 тыс. рублей. Если этот лимит превышен, то комиссия составит 0,5% от суммы, но при этом она не может превышать 1,5 тысячи рублей. Также без комиссии можно переводить деньги через сторонние сервисы. К примеру, на платформе «ВКонтакте» можно провести бесплатно перевод другому человеку, если он пользуется платежной системой Mastercard.