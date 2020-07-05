В Татарстане госслужащим приостановят индексацию окладов

В 2020 году в Татарстане не будут проводить индексацию окладов госслужащих. Соответствующее решение было принято властями региона, о чем сообщил председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Решение продиктовано сложной экономической ситуацией в регионе, возникшей на фоне снижения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Якунин объяснил, что за 5 месяцев текущего года в республиканский бюджет поступило на 30 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

«В российский бюджет — налоги, которые уходят с территории республики, региональные, местные, — их дефицит перешагнул за 100 млрд рублей. Хотя по региональному бюджету сумма, конечно увеличилась, но составляет чуть больше 30 млрд рублей», — отметил он.

Регион также получил меньше налога на прибыль. Этот показатель за пять месяцев 2020 года составил только 30% от объемов аналогичного периода предыдущего года. При этом транш федеральной поддержки составил только 13,5%, что даже на половину не компенсирует потери.

Замминистра финансов РТ Алексей Шишкин подчеркнул, что сейчас республика должна проводить оптимизацию своих расходов, чтобы максимально освободить ресурсы, необходимые для восстановления экономики и поддержания социально незащищенных категорий населения. Одной из таких мер и является приостановка индексации зарплат госслужащих.