В Татарстане госслужащим приостановят индексацию окладов

В 2020 году в Татарстане не будут проводить индексацию окладов госслужащих. Соответствующее решение было принято властями региона, о чем сообщил председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Решение продиктовано сложной экономической ситуацией в регионе, возникшей на фоне снижения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Якунин объяснил, что за 5 месяцев текущего года в республиканский бюджет поступило на 30 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Регион также получил меньше налога на прибыль. Этот показатель за пять месяцев 2020 года составил только 30% от объемов аналогичного периода предыдущего года. При этом транш федеральной поддержки составил только 13,5%, что даже на половину не компенсирует потери.
Замминистра финансов РТ Алексей Шишкин подчеркнул, что сейчас республика должна проводить оптимизацию своих расходов, чтобы максимально освободить ресурсы, необходимые для восстановления экономики и поддержания социально незащищенных категорий населения. Одной из таких мер и является приостановка индексации зарплат госслужащих.
Комментировать